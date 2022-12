Perché Oppo corre in soccorso di Huawei

Leggi su formiche

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nei giorni scorsi, due colossi cinesi delle telecomunicazioni, hanno firmato un “accordo globale di cross-licensing per i brevetti, che copre i brevetti standard-essential per la tecnologia cellulare inclusa quella 5G”, al centro del scontro tecnologico e commerciale tra Stati Uniti e Cina. L’intesa si traduce in un contratto in cui ciascuna delle due parti garantisce all’altra il diritto di utilizzare la propria proprietà intellettuale. In sintesi,, attualmente il quarto maggiore vendor mondiale di smartphone, potrà usare i brevetti sul 5G die viceversa minimizzando i costi delle licenze e potrà anche investire insieme a una delle maggiori aziende nell’ambito delle reti 5G per innovare e migliorare le soluzioni tecnologiche esistenti per gli smartphone. L’accordo è uno degli effetti delle ...