Il Mondiale l' ha già vinto il 5G

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Abbiamo già il vincitore dei Mondiali, inutile attendere fino a domenica, un protagonista assoluto, campione dentro e fuori dal campo: il 5G hain Qatar. Una vittoria attesa, una sconfitta per quei tanti (troppi) sindaci italiani che in questi anni hanno inventato fantasiose delibere di giunta per garantirsi qualche simpatia tra i complottisti. Impossibile bloccare una rete che potrà regalarci tante emozioni quante Messi. Non si scherza quando si parla di calcio, figuriamoci con la tecnologia. Per cogliere l’importanza di avere una connessione 5G in linea con le aspettative, immaginate di trovarvi all’interno di uno degli stadi della Coppa del Mondo, quello di Lusail ispirato alla vela di un dau, mentre si gioca il quarto di finale tra Argentina e Olanda. Sugli spalti c’era Günther Ottendorfer, vero giramondo delle telco, ora Ctio di Ooredoo Qatar, che ha ...