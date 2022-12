I due esopianeti che potrebbero essere per lo più fatti d’acqua La scoperta dell’Università di Montreal

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Le prove che due, in orbita attorno ad una stella nana rossa, possano“mondi acquatici”, cioè pianeti in cui l’acqua costituisce una grande frazione del loro volume, sono state trovate dagli astronomi dell’Université de Montréal, in Canada. Questi mondi, situati in un sistema planetario a 218 anni luce di distanza nella costellazione della Lira, sono diversi da tutti i pianeti del Sistema Solare. Uno studio dettagliato di questo sistema planetario, noto come Kepler-138, è stato pubblicato sulla rivista Nature Astronomy. “In precedenza pensavamo che i pianeti un po’ più grandi della Terra fossero grandi sfere di metallo e roccia, come versioni ingrandite della Terra, ed è per questo che li abbiamo chiamati super-Terre”, ha affermato Björn Benneke, a capo del gruppo di ricerca. “Tuttavia, ora abbiamo dimostrato che questi due pianeti, ...