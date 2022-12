Biathlon | startlist sprint femminile Annecy 2022 | orari | programma | tv | streaming | pettorali delle italiane

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Grande attesa in chiave azzurra in vista dellaindomani, venerdì 16 dicembre, ad-Le Grand Bornard. La località francese ospita questo fine settimana la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di-2023. L’Italia ha ambizioni da podio con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che partiranno nel secondo gruppo con i35 e 45, mentre Samuela Comola e Rebecca Passler proveranno a confermarsi in zona punti dopo le buone indicazioni di Hochfilzen. Torna nel circuito maggiore invece Hannah Auchentaller ad un anno di distanza dal suo esordio in quel di Oestersund. La competizione verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1; in direttasu Eurosport Player, discovery+, Sky Go, Now Tv e DAZN; in ...