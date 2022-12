Ultime Notizie Roma del 14-12-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno La Commissione Europea la manovra italiana per quanto riguarda la prudenza nei punti Enel aumento della spesa con la raccomandazione di tarare gli aiuti contro il caro energia limitando in alle famiglie più vulnerabili e alle imprese Sport ritirandoli man mano che si abbassano i prezzi dell’energia brutti al boccia Tuttavia il documento programmatico di bilancio presentato dall’Italia per quanto riguarda la lotta all’evasione un preciso riferimento ai pagamenti elettronici il tetto del contante Per quanto riguarda l’eccessiva spesa per le pensioni nell’opinione della commissione si legge il documento programmatico di bilancio comprende misure che non sono coerenti con le passate raccomandazioni il 9 luglio 2019 il consiglio tra gli altri raccomandata l’Italia di combattere ...