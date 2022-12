Elodie per la prima volta live al Forum di Assago | biglietti in vendita da ora

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)per laal Mediolanumdiinda oraannuncia il suo show al Mediolanumdi Milano, prodotto da Vivo Concerti, previsto per venerdì 12 maggio 2023.disponibili a partire dalle ore 14:30 di mercoledì 14 dicembre su: www.vivoconcerti.com e dalle ore 14:30 di lunedì 19 dicembre presso tutte le rivendite autorizzate. L’artista, che ha già dimostrato in precedenza la sua versatilità sul palcoscenico, darà vita a uno spettacolo dall’appeal internazionale. L’appuntamento al Mediolanumsarà per il pubblico laoccasione per ascoltarele canzoni contenute nell’album Ok. ...

Unica data, il 12 maggio a Milano. Il 10 febbraio 2023 uscirà il nuovo album di Elodie, intitolato Ok. Respira.