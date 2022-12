Calcio | Mondiali 2022 Scaloni | “La gente era con noi anche dopo l’Arabia Manca l’ultimo passo”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’Argentina è la prima finalista deidiin Qatar avendo battuto 3-0 la Croazia con la doppietta di Julian Alvarez e il rigore trasformato da Lionel Messi. L’Albiceleste va alla caccia del suo terzo Mondiale della storia che sarebbe il primo per la Pulce. Lionel, commissario tecnico della Seleccion, ha parlato così in conferenza stampa a proposito della partita: “Abbiamo capito che la partita doveva essere interpretata così. La partita si è sbloccata con un rigore. Adesso festeggiamo, è molto emozionante essersi qualificati per la finale.ancora un. Ci godiamo questo momento, ma penso a cosa c’è“. “Sono nel posto dei sogni per qualsiasi argentino. Tutti si comporterebbero nel modo in cui agisco io. Quando rappresenti il ...

