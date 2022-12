Biathlon | Coppa del Mondo Le Grand Bornand 2022 Arriverà la prima vittoria azzurra in terra francese?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La terza tappa delladeldiandrà in scena ad Annecy-Le, che maid’oggi aveva organizzato in due inverni consecutivi appuntamenti valevoli per la Sfera di cristallo. La località dell’Alta Savoia è infatti assurta al ruolo di “salotto buono” solo in tempi recenti, ospitando il massimo circuito quattro volte (2013, 2017, 2019, 2021), ma dovendo al contempo incassare due cancellazioni (nel 2011 per mancanza di neve e nel 2020 a causa delle problematiche poste dalla pandemia). Di “salotto” si è parlato non per caso, perché lo Stade deSylvie Becaert è edificato letteralmente a fianco del centro abitato, donando alla tappa un’atmosfera unica, quasi “familiare”. Il contraltare è rappresentato da una pista piuttosto semplice, ...