A Napoli il giocattolo sospeso | per Natale ecco dove andare per la solidarietà verso i più piccoli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Anche quest’anno, in occasione del, torna la tradizione del. L’amministrazione comunale, con l’assessore alle politiche sociali Luca Trapanese e l’assessore alle politiche giovanili Chiara Marciani, ha organizzato una raccolta di doni per i bambini meno fortunati della città che rischiavano di non averne. Così, proprio prendendo spunto dalla tradizione del caffè, un caffè pagato a favore di chi non può permetterselo, è nata l’idea di coinvolgere alcuni negozi di giocattolii napoletani possono recarsi per donarli indirettamente ai bambini meno fortunati. I doni, poi, saranno ritirati dal Comune e distribuiti a cominciare dal prossimo 20 dicembre, quando una delegazione sarà accolta a Palazzo San ...