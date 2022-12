Deadpool 3 | Shawn Levy svela che il film sarà molto violento e sopra le righe

3 sancisce l'ingresso ufficiale dell'antieroe nell'MCU, ma cambierà il suo approccio al sesso e alla ...3, quello che sappiamoLevy dirigerà3 . Rhett Reese e Paul Wernick , che hanno già firmato i primi due film sul Mercenario Chiacchierone, scriveranno anche3 , ...Il regista Shawn Levy ha parlato del lavoro in corso su Deadpool 3, confermando che non verrà censurata la violenza e il linguaggio che hanno contraddistinto i primi due capitoli.We’ve been hearing for a long time that Disney and Marvel Studios aren’t going to prevent Deadpool 3 from being rated R. The creative team has shared how supportive the studios have been in letting th ...