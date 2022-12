Calcio | Juventus | Agnelli presente all' allenamento

L'Espresso

TORINO - Attimi di spavento in casa. Sotto gli occhi di Paul Pogba , oggi al lavoro a parte in maniera totalmente prevista per farlo tornare a pieno ritmo a gennaio, Federico Chiesa si è accasciato dopo un colpo ricevuto in ...Attimi di paura per Federico Chiesa nel corso della seduta di questa mattina di allenamento della, alla Continassa, aperta a tifosi e media. L'azzurro, tornato in campo subito prima della sosta dopo dieci mesi di assenza, molto atteso alla ripresa dopo il Mondiale, è rimasto a terra per ... Con lo scandalo Juventus tutto il calcio italiano rischia di collassare SERIE A - La Prcoura di Torino arretra per quanto riguarda le misure cautelari verso Andrea Agenlli e dirigenti della Juventus. La Procura ha infatti rinunciato ...In questo mercato di gennaio, la Lazio è alla ricerca di un terzino di ruolo. Il nome nuovo è Luca Pellegrini. L'esterno, di proprietà della Juventus, potrebbe essere il profilo ideale nella difesa di ...