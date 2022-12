“Spalletti si è allontanato dal clima amico e si posizionato nel suo laboratorio”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Lucianoha condotto esperimenti tattici durante il ritiro in Turchia, il tecnico ha provato diversi moduli ed anche i giovani della Primavera. Il Napoli rientra dalla tournée in Turchia ed avrà due giorni di riposo. Due vittorie contro Antalyaspor e Crystal Palace. Ma quello che conta veramente è ritrovare la giusta condizione fisica dopo lo stop delle competizioni ufficiali a causa dei Mondiali.ha trovato un Ndombele in netta crescita, ma non si è fermato. Il tecnico ha rilanciato il 4-2-3-1 con Raspadori trequartista, ma l’ex Sassuolo è stato impiegato con il Cyrstal Palace anche in 4-4-2, risultato: due doppiette. Bene anche Osimhen, sempre affamato di gol.Kvaratskhelia non è ancora al top, ma il georgiano è reduce da un infortunio ed il ritiro in Turchia non cera certo il momento per dimostrare tutte le sue qualità. Napoli in ...