(Di lunedì 12 dicembre 2022) ... gli ottici che devono ottenere le credenziali di accesso devono attenersi alle nuove modalità stabilite dal Decreto MEF pubblicato in Gazzetta ufficiale il 9 dicembre. Per procedere con l' ...

Informazione Fiscale

PRIVACY E SICUREZZA Xiaomi ha detto di aver investito molto per migliorare la sicurezza deloperativo e la sua attenzione alla privacy. Uno dei dettagli più importanti è la riduzione del ...TS,sui soggetti obbligati all'invio dei dati: la nuova voce riguarda gli ottici In particolare il Decreto MEF del 28 novembre 2022 modifica l' articolo 1 del decreto del Ministro dell'... Sistema TS, novità sui soggetti obbligati all’invio dei dati: scadenza 31 gennaio per le spese 2022