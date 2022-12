Rally | Kalle Rovanpera | “Il prossimo anno sarà più difficile battagliare per il titolo”

(Di lunedì 12 dicembre 2022)guarda alla prossima stagione, determinato a confermare quanto accaduto nella scorsa stagione. Il finnico ha tutte le carte in regola per restare il #1 del gruppo, una missione non scontata nelle tredici manifestazioni presenti nel calendario 2023. Il pilota della Toyota è stato uno dei grandi ospiti del FIA Prize Giving, evento che a Bologna ha premiato tutti i campioni del mondo del 2022. L’alfiere del brand giapponese ha festeggiato insieme al navigatore Jonne Halttunen, presente in Italia insieme al Team Principal Jari-Matti Latvala. Il più giovane campione del mondo della storia della disciplina ha commentato ai microfoni di ‘Motosport.com’: “Sicuramente ilpiùper il. Sono convinto ...

Ott Tanak torna infatti a vestire la tuta della Ford nel MondialeWRC . Il pilota estone ha ... L'estone ha lasciato la casa coreana dopo il secondo posto nel campionato 2022 alle spalle di...Il complesso di BolognaFiere ospiterà la cerimonia, con un'area dedicata in cui Racing Force Group esporrà l'abbigliamento gara del nuovo campione del mondoRovanperä , e del suo co - ...La casa giapponese ha ricevuto i trofei al Gala Fia per i suoi tre campionati mondiali conquistati nel 2022: i Wrc, Endurance e Rally Raid, vinti sia tra i piloti che come costruttori. Premiati anche ...Kalle Rovanpera ha commentato la stagione WRC 2022 al FIA Prize Giving di Bologna, mostrandosi però preoccupato per il 2023: 'Gli avversari saranno più forti e M-Sport avrà Tanak...'.