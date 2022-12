Padre di due figli inizia improvvisamente a farfugliare – mesi dopo si prepara a dire addio alla sua famiglia

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 12 dicembre 2022) In un breve istante, sappiamo tutti che una vita può essere cambiata per sempre. Una decisione, un cambiamento può fissare il come sarà la tua vita per molti anni a venire. Il primo segnale di avvertimento deldi dueMark Williams che qualcosa non andasse bene è stato sentito dal modo in cui parlava. Quando stava per parlare davanticompagnia per la quale lavorava, hato ale parole, cosa che non era mai accaduta prima. Qualche tempo, lui e la suahanno ricevuto la devastante notizia, scrive il britannico Mirror. Per tutta la vita ha lavorato per aiutare i soggetti vulnerabili. Mark Williams aveva lavorato a sostegno di adulti e giovani che erano in cura per lottare contro i loro problemi di ...