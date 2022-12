Mel Gibson e i suoi 9 figli sono pronti a conquistare Hollywood | ecco chi sono

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sapevate che Melè padre di ben 9? Ma nella sua famiglia numerosa e allargata,non è di certo l’unico attore di casa: c’è stato, infatti, chi ha voluto seguire le orme del padre. Lo dovevamo già capire dai tempi di “What Women Want” che Mel, oltre a piacere a tutte, aveva tutto un suo naturale carisma e fascino tale da far cadere qualsiasi donna aipiedi. Sarà anche l’eredità rimasta, nei secoli dei secoli, del coraggioso patriota in “Braveheart”, fatto sta che l’attore, in qualsiasi circostanza, ha sicuramente savoir-faire e la sua famiglia numerosissima ne è la riprova. Mel(www.newstv.it)Mel, infatti, ha ben 9, secondo a lui Elon Musk con 8 pargoli. Diciamo pure come la storia di Chris e Amanda i ...

Omicidio a Los Angeles, ore 21:00 su Sky Cinema Comedye Charlie Hunnam in un'eccentrica commedia Sky Original. Un ex poliziotto indaga su un presunto omicidio di una star della tv. Cetto ...(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308) Omicidio a Los Angeles Eccentrica commedia Sky Original cone Charlie Hunnam. Un ex poliziotto lascia la sua casa nel bosco per indagare su un ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...L'attore sul Lario insieme alla compagna e alla figlia di 8 anni. Starebbe cercando nuove location per il suo prossimo film. Un'azienda casearia di Pasturo (Lecco): «Ha assaggiato i nostri caprini e g ...