Diletta Leotta | la maglietta svela il capezzolo | se zoomi vedi tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Donna con una bellezza a dir poco unica; è praticamente impossibile non restare affascinati di fronte ad una come. InstagramPer quanto riguarda il discorso sentimentale, non possiamo non parlare delle sue storie d’amore avute dacon Can Yaman, attore e modello turco, con Daniele Scardina (pugile soprannominato King Toretto), con Matteo Mammì e il flirt con Giacomo Cavalli. Attualmente sembra che lei abbia intrapreso una relazione con Karius, ex portiere del Liverpool. Dal punto di vista professionale, invece, bisogna ricordare comeabbia condotto un programma, dedicato alla Serie B, su Sky prima di passare a DAZN dove si pensava potesse esserci una rivalità con Giorgia Rossi ma le cose sono andate diversamente; lei, però, la ricordiamo anche ...