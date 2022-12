C' è un clima non piacevole | la frase-terremoto delle Meloni | chi zittisce

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Nel consueto appuntamento con "Gli appunti di Giorgia", il premiersi sfoga e lo fa davanti a tutti gli italiani sui social: "In settimana ci sono state polemiche, si è stabilito unanche non, ma noi non ci facciamo spaventare, difendiamo le nostre scelte e andiamo avanti", ha affermato il presidente del Consiglio. Il riferimento è ai continui attacchi sulla manovra e soprattutto alle critiche ricevute anche da Bankitalia su contanti e pos. Laè apparsa molto determinata nel proseguire sulla strada già tracciata per la legge di Bilancio e ha voluto mandare un messaggio chiarissimo alla sinistra, alle opposizioni e a chi punta il dito contro la manovra: "L'Europa questa settimana ha deciso di fissare il tetto ai pagamenti contanti a 10mila euro, il doppio di quanto è stato previsto ...

