Tre donne sono state uccise in una sparatoria in un bar di Fidene a Roma

(Di domenica 11 dicembre 2022) Atree almeno quattro persone ferite a colpi di arma da fuoco da un uomo in un bar di, in via Monte Giberto. Le persone feriteportate in ospedale, secondo Ansa alcune anche in gravi condizioni. L’uomo che ha sparato è stato fermato dai carabinieri e si troverebbe attualmente in una caserma. Secondo Ansa l’uomo ha 57 anni. Nonancora chiari i motivi dellama secondo Ansa e molti giornali locali e nazionali l’uomo avrebbe estratto la pistola e sparato allenel corso di una riunione di condominio a cui partecipavano circa 20 persone.Today scrive che si trattava di una «riunione di ...