Roma | spara alla riunione di condomino e fa una strage

(Di domenica 11 dicembre 2022) Follia adove un uomo ha ucciso 3 persone e ne ha ferite 4 nel corso di unadi condominio in un bar in via Monte Giberto, nella zona di Fidene. Le forze dell’ordine hanno fermato l’assassino. Una donna di 50 anni, ferita al cranio, è gravissima. La signora è ricoverata all’ospedale Sant’Andrea die si trova “in prognosi riservata“. I medici l’hanno sottoposta “a intervento chirurgico ed ora è in rianimazione“, fa sapere l’assessoreSanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Il fermato è un uomo di 57 anni, Claudio Campiti: ha estratto la pistola e ha fatto fuoco uccidendo tre donne. Le vittime sono Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano. Dei quattro feriti, ha detto l’assessore D’Amato, “uno è stato trasportato al Policlinico Gemelli (uomo, 67 anni, ferito al volto), una al ...