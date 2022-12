Le donne d’Iran che combattono nel silenzio dell’Occidente

...edificio non lontano dalla sede diplomatica sono partiti colpi'... si è detto sicuro che alcuni afghani rifugiati insiano ... Intanto, la BBC ieri ha annunciato la lista delle 100più ...... negli organi genitali, lemanifestanti. Ieri l'Egitto di ... Paese che può averle vendute all'. Tale genere di materiali, ..." storico per entrambi i Paesi " per la vendita di sistemi'arma ...