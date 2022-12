Juventus | il gip respinge le accuse dei pm

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 dicembre 2022) Nuovi aggiornamenti sul caso che sta vedendo coinvolta la. Tutti i dettagli e gli sviluppi per il club Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, il giudice per le indagini preliminari Ludovico Morello ha respinto lepresentate dai pm sull'Inchiesta Prisma. Il giudice ha sottolineato come ormai le plusvalenze siano consuetudini nel calcio moderno. Tutti gli imputati sono poi incensurati e a conoscenza delle proprie. Inoltre il taglio degli stipendi perpetrato dallanel 2020 e 2021 era dovuto alle conseguenze della pandemia Covid-19.