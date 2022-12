(Di domenica 11 dicembre 2022) Due colossi europei spingono per Kim Min-Jae Com’era prevedibile che accadesse, i top club ora si fanno avanti in maniera decisa per Kim Min-Jae. La … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

IlUnited punta Kim Min - jae per blindare la difesa, come riporta il Sunday Mirror . IlUnited punta Kim Min - jae I Red Devils avrebbero messo nel mirino il centrale del Napoli , che ha una clausola di risoluzione per l'estero da 45 milioni di euro . Lo United dovrà però ......quale sarà il prossimo avversario tra Francia ed, che ...fallo in area ai danni dello stesso giocatore del... Nel frattempo'altra parte i marocchini vanno in contropiede e ... Dall'Inghilterra: Manchester United pronto a pagare la clausola per Kim