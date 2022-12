Claudio Campiti | chi è l' uomo della sparatoria a Roma ' Viveva senza acqua | luce e fogna'

(Di domenica 11 dicembre 2022) Denunce su denunce, spessorisposta. Minacce ai bambini, una casa. 'E, perché il Comune di Ascrea gli ha dato i soldi per farla ma lui li ha spesi in altro ...

È il profilo tracciato dai testimoni di, l'uomo originario di Ladispoli che stamattina ha sparato in zona Fidene davanti a un bar durante una riunione di condominio, provocando tre ...Gli spari sarebbero stati esplosi da un uomo,, originario di Ladispoli, durante una riunione di condominio . I fatti sarebbero avvenuti verso le 9.30 e la sparatoria, a quanto si ...Claudio Campiti è il nome dell’uomo di 57 anni che questa mattina ha fatto fuoco in un bar di via Monte Giberto a Roma, uccidendo tre donne e ...A Fidene, quartiere nord di Roma, al culmine di una lite durante una riunione di condominio, un uomo ha sparato alcuni colpi uccidendo tre donne. Altre quattro persone sono rimaste ferite, alcune di l ...