Varriale | “Allegri non è Spalletti | ci sono differenze evidenti”

(Di sabato 10 dicembre 2022) Enricogiornalista della Rai parla di Lucianoe Massimiliano, rispettivamente allenatori del Napoli e della Juve. Il giornalista ai microfoni di Radio Marte ha messo a paragone: “Gli allenatori di questo calibrotutti enormemente preparati.ha seguito il calcio anche quando non ha allenato, ma è più ‘gestore’, fa collimare le grandi personalità puntando più sui risultati che con il gioco. Solo nel primo Cagliari produsse un gran calcio. Al Milan e alla Juve, invece, ha gestito e vinto tanto“. Poiaggiunge: “è un’altra cosa e lo ha dimostrato alla Roma, all’Udinese e in Russia. E lo sta facendo a Napoli: vuole vincere con il gioco, e lo fa in maniera moderna, ...

