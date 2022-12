Travaglio a La7 | “Mi sono rotto | chi non paga le tasse è un ladro Meloni fa ponti d’oro agli evasori”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 dicembre 2022) “e questo governo non solo strizzano l’occhio, ma fanno: ci12 norme, nella manovra, favorevolio a quelli che hanno dichiarato ma non hannoto”. A dirlo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, è il diretto de il Fatto Quotidiano, Marco. Che ironicamente, ha aggiunto: “E così quei cretini, che come al solito hannoto tutte le, fanno la figura dei fessi. E magari la prossima volta decideranno di non farla”.ha commentato altri aspetti della legge di Bilancio del governo guidato da Giorgia: “I veri poveri li affamano, ...