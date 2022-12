Tabellino Udinese-West Ham 1-3 | marcatori amichevole invernale 2022

(Di sabato 10 dicembre 2022) IldiHam 1-3, con idell’del 10 dicembre. I friulani vanno in vantaggio con Pereyra in questo test internazionale, vengono però raggiunti dalla rete di Benrahma a pochi secondi dall’intervallo. Nel secondo tempo Lanzin e Antonio regalano la vittoria agli inglesi, buona comunque la prova dei ragazzi di Sottil. Di seguito ilfornito dal club bianconero. RETI: 12’ Pereyra (U), 46’ Benrahma (W), 69’ Lanzini (W), 88’ Antonio (W)(3-5-2): Silvestri (46’ Padelli); Ehizibue, Bijol (70’ Guessand), Perez; Pereyra (46’ Buta), Samardzic (46’ Arslan), Walace (61’ Jajalo), Lovric (77’ Centis), Festy; Beto (70’ Pafundi), Success (61’ Nestorovski). A disposizione: Piana, ...

...di Pep Guardiola ha tutto per castigare la squadra di van Gaal e finire di nuovo neldei ... Fra i sudamericani invece rischia almeno un giallo l'exDe Paul .La partita Empoli - Wolverampton di Venerdì 9 dicembre 2022 in diretta: formazioni ein tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara amichevole dei toscani EMPOLI - Dopo ...l'del ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La partita Cremonese - Salsomaggiore di Giovedì 8 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara amichevole dei grigiorossi ...