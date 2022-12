Russia e Iran ormai sono in guerra insieme | secondo il Pentagono Ma l’Ucraina fa strage di droni nemici

(Di sabato 10 dicembre 2022) La collaborazione nel settore militare tra, da cui provengono imicidiali usati nellain Ucraina, si ètrasformata in una partnership di difesa vera e propria. E’ l’allarme lanciato dal portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi,cui Mosca e Teheran – che ha solo di recente ammesso l’invio di aerei senza pilota alla, dopo averlo ripetutamente negato – starebbero valutando la produzione congiunta di. “Lasta cercando di collaborare con l’in settori come lo sviluppo di armi e l’addestramento”, ha denunciato Kirby, aggiungendo che gli Stati Uniti temono che la ...

Adnkronos

La collaborazione nel settore militare tra i due Paesi, spiega Kirby, si è ormai trasformata in una partnership di difesa vera e propria La collaborazione nel settore militare tra, da cui provengono i droni micidiali usati nella guerra in Ucraina, si è ormai trasformata in una partnership di difesa vera e propria. E' l'allarme lanciato dal portavoce del Consiglio ...L'Eurasia vive un momento di grande debolezza: lanon sta vincendo la guerra con l'Ucraina, l'è scosso dalle proteste e la Cina deve reagire all'offensiva tech americana. L'analisi di Francesco Galietti, esperto di scenari strategici e ... Ucraina, allarme Usa su partnership Russia-Iran (Adnkronos) - La collaborazione nel settore militare tra Russia e Iran, da cui provengono i droni micidiali usati nella guerra in Ucraina, si è ormai trasformata in una partnership di difesa vera e ...L’implosione repentina dell’Eurasia - viste le crisi in Russia, Cina e Iran - sarebbe un evento del tutto inedito.