Portanova Genoa condannato per stupro | ora rischia il deferimento

(Di sabato 10 dicembre 2022) Il calciatore Manoloè statoa sei anni di carcere per. La societànon lo ha fatto giocare nell’ultima partita di campionato di Serie B. Ma adesso il giocatore potrebbe incappare nelle maglie della giustizia sportiva. La Procura Federale della Figc ha infatti aperto un procedimento nei confronti del calciatore. E ha già trasmesso la richiesta degli atti processuali al Tribunale di Siena, per valutare ogni eventuale iniziativa da parte della giustizia sportiva. Il giocatore delpotrebbe essere deferito per violazione dell’articolo 1 del codice di giustizia sportiva. Quello per cui i tesserati «devono mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di ...

