Pimonte | trovata droga in un terreno | scatta il sequestro

ilmattino.it

La prima è stata, in località Peda. Di sfondo ancora i monti Lattari. I carabinieri della locale stazione hanno rinvenuto in un'area demaniale 142 piante di altezza media di 2 m. ...La prima è stata, in località Peda. Di sfondo ancora i monti Lattari. I carabinieri della locale stazione hanno rinvenuto in un'area demaniale 142 piante di altezza media di 2 m. ... Controlli a Gragnano e Pimonte: arrestato un 19enne per resistenza a pubblico ufficiale, due i denunciati Continuano i servizi a largo raggio da parte dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia nell'area dei monti Lattari dove, precisamente a Pimonte, i militari della locale stazione hanno ...I fagioli di Pimonte al centro dell’attenzione del Crea, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e analisi dell'economia agraria.