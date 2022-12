La Gazzetta dello Sport

Mondiale. Vero Volley. Pressione. Uomo. Donna. Vittoria. Delusione. Social. La vita delle pallavoliste è densa come la melassa e stabile come un castello di carte. Sempre in movimento, sempre a ...E poi, voltando pagina, uno sguardo alla coppa del mondo di sci con le tappe e Sestriere e in Val Gardena e una doppia intervista alle pallavoliste del Vero Volly Milano Alessiae Myriam Sylla, ... Orro & Sylla: social, pressioni e trofei. Vietato fermarsi Dopo le gioie di Champions League, le milanesi ospitano la formazione piemontese con l'obiettivo di dare continuità all'imbattibilità casalinga e all'inseguimento della vetta. Gaspari: "Match complica ...CEV CHAMPIONS LEAGUE (F) - Milano apre il cammino europeo con un comodo 3-0 sul Dnipro. Orro MVP (4 ace), ma grandi anche Candi, Sylla e Stevanovic.