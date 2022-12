Olanda-Argentina | record di gialli in Qatar | sono ben 15!

Commenta per primo Con 15 ammoniti,, quarti di finale di Qatar 2022, è la partita dei Mondiali con più cartellini gialli fino ad ora quest'anno . Superata la tiratissima Serbia - Svizzera, ferma ad appena, si fa per ...Commenta per primo Con l'assist per il gol di Molina in, Lionel Messi ha battuto un record che apparteneva ancora al grande Pelé : 5 assist nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale, nessuno come lui.Con il successo contro l'Olanda ai rigori, l'Argentina vola in semifinale dove sfiderà la Crozia, uscita vincente dopo i rigori contro il Brasile nel pomeriggio. Nella giornata di domani, invece, si ...Olanda - Argentina 5-6 d.c.r. highlights e gol: le azioni principali della sfida dei quarti di finale del Mondiale Qatar 2022.