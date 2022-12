La tiktoker Cecilia Cantarano in ospedale per un drink in discoteca | ' Amensia totale' Poi l' avvertimento

Tvblog

Cantarano ha trascorso la notte in ospedale dopo aver consumato un drink in discoteca : '... ha confessato la, che si è recata d'urgenza al pronto soccorso . Molla tutto per diventare ...Il racconto della creator 22enne su Instagram. Con appello ai coetanei: 'Fate ... Ex On the Beach Italia 4: su Paramount+ torna il dating show condotto da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez Poi cerca di tranquillizzare i fan preoccupati per la sua salute: «Sono stata in ospedale, mi hanno detto cosa fare e sto cento volte meglio! Ancora a pezzi ma insomma passerà presto», chiosa la ...Il racconto della creator 22enne su Instagram e l'appello ai coetanei: "Fate attenzione". Qualcuno le avrebbe messo sostanze nel bicchiere ...