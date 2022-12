Germania | presa di ostaggi in un centro commerciale a Dresda “Uccisa una donna”

(Di sabato 10 dicembre 2022) Un’operazione di polizia è in corso neldi, in, per unadi. Le informazioni sono ancora poche e contradditorie, ma di certo c’è che un uomo armato è entrato questa mattina nelAltmarktgalerie armato di una pistola. Prima, riferisce la Bild, l’uomo ha ucciso unadi 70 anni – notizia non confermata dalle autorità – e poi ha approvato a fare irruzione nella redazione di Radio Dresden, senza riuscirci. Poco dopo sono arrivate notizie di una sparatoria dentro al. Secondo quanto riferisce proprio Radio Dresden, l’uomo si sarebbe riparato in una farmacia all’interno della Altmarktgalerie. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto ...

Open

Paura ina Dresda , dove un'operazione di polizia è in corso in pieno centro con l'evacuazione del centro commerciale Altmarktgalerie e delle zone adiacenti per unadi ostaggi . Lo riferiscono ...E questo nonostante vada a benzina, senza nemmeno avere unaper potersi ricaricare, visto che ... Per le leggi italiane ce n'è d'avanzo, mentre se andate ine la lanciate a tutto gas su ... Germania, presa d'ostaggi nel centro commerciale Altmarktgalerie a Dresda: «Una donna uccisa» Paura a Dresda, in Germania, dove è in corso un'operazione di polizia nel centro della città. Evacuato il centro commerciale Altmarktgalerie e le zone adiacenti per una ...A volte un film è più importante di un libro di storia per capire i legami che uniscono noi europei, o gli eventi del passato che ci dividono. Negli ultimi tempi i rapporti tra Francia e Germania, tra ...