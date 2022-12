“X Factor” 2022 | Beatrice Quinta seconda classificata | arriva la proposta di Dargen D’Amico

Sono i Santi Francesi ad aggiudicarsi la vittoria della sedicesima edizione di X. Secondo posto per Beatrice Quinta, terza Linda, in ultima posizione i ...Non è stato un esordio fortunato quello di Ambra a X, con la band del suo roster, I Tropea, in finale per il rotto della cuffia. Ma a impreziosire la ...Cala il sipario su X factor. Ieri sera, in diretta dal forum di Assago, il talent del momento ha decretato il suo vincitore. Il primo posto sul podio ...Un'esibizione che sicuramente entrerà nella storia di X Factor: in occasione della finale, il giudice Ambra Angiolini si è esibita sulle note di T'Appartengo. Una ...