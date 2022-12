(Di venerdì 9 dicembre 2022) L'annuncio del presidente della Regione: 'Darò ulteriori 100 giorni per trovare una piattaforma al didella ...

LA NAZIONE

L'annuncio del presidente della Regione Toscana: 'Darò ulteriori 100 giorni per trovare una piattaforma al di fuori della ...E' importante che ildivenga realizzato entro il 31 marzo". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando all'assemblea di Confindustria Fermo. Cel 09 - ... Rigassificatore Piombino, Giani: "Snam studia nave fuori dalla Toscana dopo tre anni" L'annuncio del presidente della Regione Toscana: "Darò ulteriori 100 giorni per trovare una piattaforma al di fuori della costa" ...FIRENZE: Si fa sempre più strada l'idea di collocare la nave al largo di acque non toscane dopo i tre anni di permanenza nel porto di Piombino ...