Portanova | il Genoa non parla | come se non il caso non fosse il suo

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Dell’aspetto meraviglioso è il comportamento delse la vicenda non appartenesse al club rossoblù. La vicenda ricordiamo è la condanna in primo grado – col rito abbreviato – a sei anni di carcere per stupro. Scrive il Corriere della Sera: In tuta blu sociale, con le mani in tasca e la testa affollata di pensieri, Manoloè il centrocampista delche guarda la partita dalla tribuna di Marassi, marcato stretto da una pesantissima sentenza in primo grado che lo condanna, con rito abbreviato, a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo. Ecco Gilardino, neo allenatore del: «? Io mi occupo dell’aspetto tecnico e Manolo in questi giorni non si è allenato. Ho voluto portarlo nel gruppo, a ...