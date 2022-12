Guerra in Ucraina | Putin | ' Popolo ucraino usato come carne da macello' - Esteri - quotidiano net

Per vari fattori, tra cui la ripresa post - pandemia, le politica monetaria molto espansiva delle banche centrali degli ultimi anni, e soprattutto laincon le conseguenti sanzioni ...Un riferimento alladella Russia inma anche alle mire cinesi su Taiwan. "Dobbiamo proteggere la nostra democrazia, economia e sicurezza, oltre alla stabilità regionale, concetti più ...Erdogan: "Domenica parlerà con Putin e Zelensky". Kiev: "Rapiti tre dipendenti della centrale di Zaporizhzhia" ...di Giovanni Franza* Nel corso del dopoguerra, e malgrado l'opposta collocazione nei due campi della Guerra fredda, la Francia non ha mai esitato a servirsi della Russia per accrescere il proprio peso ...