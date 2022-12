Andries Noppert è rientrato in porta

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 9 dicembre 2022) A inizio 2021,era un ragazzo contento. Contento di fare il secondo portiere nel Go Ahead Eagles, club di seconda divisione olandese. Mica aveva torto: dopo l’ennesimo infortunio, parola sua, l’alternativa sarebbe stata entrare in polizia o in fabbrica. Oggi peròè il titolare della Nazionale che sfiderà l’Argentina nei quarti di finale di Coppa del Mondo. Sorpresa fra gli Oranje, giocatore più alto – 2,03 metri – di Qatar 2022. Il principio di realtà sfuggito di mano in diciotto mesi. E di colpo l’eco mediatica attorno a quel 28enne sbocciato come d’incanto. O per tocco magico di Louis van Gaal, che in odor di Mondiali – zero ko in dieci gare, record e scongiuri – trasforma in oro un po’ tutto. “Io e il ct siamo simili, ci capiamo al volo”, conviene. “Sognavo questo momento fin da ...