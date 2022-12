Natale 2022 a Roma | acceso il grande albero di Natale a piazza Venezia

(Di giovedì 8 dicembre 2022)– Festivitàispirate alla pace e al risparmio energetico nell’iniziativa diCapitale, Gruppo Acea e FAO presentate oggi adal Sindaco Roberto Gualtieri insieme all’Ad di Acea, Fabrizio Palermo, al Direttore Generale della FAO, Qu Dongyu e al Vice Direttore Generale della FAO, Maurizio Martina in occasione dell’accensione dell’die delle luminarie di via del Corso. Le luminarie di via del Corso, quest’anno, sono dedicate proprio al tema universale della pace mentre l’diper la prima volta è alimentato da un impianto fotovoltaico installato nellache permette di ridurre il consumo energetico dell’illuminazione in un ...

Stile e Trend Fanpage

I migliori panettoni per: come avviene l'inchiesta Grazie all'attenta inchiesta di Altroconsumo è possibile conoscere quali sono i panettoni migliori di. Altroconsumo ha ...L'iniziativa si terrà a un anno esatto dall'apertura, dopo il progetto di riqualificazione che ha trasformato il luogodi Maria Montessori in uno degli spazi museali più visitati e apprezzati ... Alberi di Natale 2022: i più spettacolari da vedere in Italia Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...