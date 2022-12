Verona | assalto ai tifosi del Marocco da parte dei neofascisti | 13 fermati

Leggi su tpi

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ieri, 6 dicembre, dopo l’inaspettata vittoria delai rigori contro la Spagna, imarocchini sono stati aggrediti da un gruppo di. In 13 sono statidalla polizia. Durante i festeggiamenti in corso nella città di, un gruppo di persone apnenti all’estrema destra e alla curva dell’Hellas hanno improvvisato un raid con felpe nere, cappucci e bastoni, con cui hanno colpito i finestrini di diverse auto. Tre vetture sono state danneggiate e, come riporta il quotidiano L’Arena, una donna a bordo è rimasta ferita dalle schegge. È solo per l’intervento tempestivo della polizia e dei carabinieri che si è evitato il peggio. Poliziotti e militari sono riusciti, infatti, a individuare subito il gruppo di violenti e a fermarli dopo ...