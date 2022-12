Teatro alla Scala | Meyer | “Sgarbi? Sue parole mi fanno pena”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Io non faccio commenti su questo, io sono in Italia da 30 anni e la prima volta che sono venutoera il 1980. Non mi sono mai sentito uno straniero. E mi sento a casa laddove si fa cultura. Per la prima volta ho sentito questa parola dura, ‘straniero’, mi ha fatto”. Lo ha detto il sovrintendente del, Dominique, entrando al Piermarini per la Prima che inaugura la stagione con l’opera russa ‘Boris Godunov’, replicando alledel sottosegretarioCultura, Vittorio, che reclamava l’opportunità di nominare un sovrintendente italianoguida delmilanese. “Io sono stato accolto qui sempre molto bene da 35 ...

Tutto il pubblico in platea e nei palchi si è alzato in piedi per applaudire il Presidente della Repubblica Standing ovation per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alScala. Quando il capo dello Stato si è affacciato dal palco reale, dove assisterà al Boris Godunov, in programma per la Prima, tutto il pubblico in platea e nei palchi si è alzato in piedi ...Roma, 7 dic. (askanews) - L'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Teatro alla Scala di Milano per la prima, il 'Boris ...(Agenzia Vista) Milano, 07 dicembre 2022 Una tavola apparecchiata e illuminata a lume di candela, la protesta davanti al teatro alla Scala la sera della prima. "Un sagnale contro il carovita e contro ...