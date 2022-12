Svelato cosa si prova qualche istante prima della morte | La scienza è riuscita a spiegarlo

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Laè uno dei più grandi misterivita. Se vi siete sempre chiesti che sensazione sinegli attimi che la precedono, adesso potrete darvi una risposta. Laè infatti in grado di. Sull’intera esperienza pre-decesso non abbiamo mai avuto molte notizie. Fortunatamente, laè in continua evoluzione, sempre alla ricerca di nuove spiegazioni e nuove risposte. Si è infatti finalmente giunti ad una scoperta esilarante. Stando alle nuove ricerche scientifiche, pare che lacerebrale arrivi solo dopo lacardiaca. La sensazione scoperta è che il nostro cervello continua a lavorare e ad essere vivo ed attivo anche 10 minuti dopo il decesso cardiaco. Come si è arrivati a questa conclusione? Si tratta ...