(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L'Ufficio dell'Onu per il coordinamento degli Affari umanitari (Ocha) ha riferito che più di 9.100 persone sono state sfollate a seguito della recente ondata di violenze in Sud, nello Stato dell'...

L'Ufficio dell'Onu per il coordinamento degli Affari umanitari (Ocha) ha riferito che più di 9.100 persone sono state sfollate a seguito della recente ondata di violenze in, nello Stato dell'Alto Nilo ubicato a nord del Paese. Lo riporta la Bbc, insieme all'appello dell'Ocha che invita a cessare immediatamente le ostilità. I rinnovati scontri hanno anche ...... ogni giorno, nei 15 Paesi più duramente colpiti (Afghanistan, Burkina Faso, Ciad, Repubblica democratica del Congo, Etiopia, Haiti, Kenya, Madagascar, Mali, Niger, Nigeria, Somalia,... Sud Sudan: Onu, oltre 9 mila sfollati per scontri nel nord L'Ufficio dell'Onu per il coordinamento degli Affari umanitari (Ocha) ha riferito che più di 9.100 persone sono state sfollate a seguito della recente ondata di violenze in Sud Sudan, nello Stato dell ...L’UNHCR richiama l'attenzione sul conflitto armato nella regione, che ha già costretto alla fuga almeno 20.000 persone da agosto. Altre 3.000 ...