Sophie e Alessandro presto genitori | l' inattesa reazione del papà di lei

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Sull'ultimo numero del magazine Chi, in edicola a partire da mercoledì 7 dicembre, è presente un'intervista fatta adBasciano eCodegoni. I due hanno da poco ufficializzato chediventeranno. Nel corso dell'ospitata a Verissimo dello scorso fine settimana, la coppia ha svelato anche il sesso del nascituro, o meglio, della nascitura, poiché è una femminuccia. A svelare il nome, invece, è stato Alfonso Signorini durante la scorsa puntata del GF Vip, commettendo una gaffe. La piccola infatti, si chiamerà Celine. Ad ogni modo, a svelare qualche particolare in più sulla faccenda sono stati i due ragazzi al magazine del conduttore del reality show., infatti, hanno portato alla luce le reazioni alla gravidanza del padre di lei e dell'ex di ...

diretto da Alfonso Signorini (che al GF Vip ha spoilerato il nome della bambina che aspettano), hanno confermato che la gravidanza non era programmata ma nonostante questo ... Sophie Codegoni e Alessandro Basciano diventeranno presto genitori per la prima volta e a Chi i due hanno svelato alcuni retroscena. Sophie e Basciano, quando nascerà la figlia "Gravidanza inaspettata, non era in programma ma…", l'intervista alla coppia su Chi.