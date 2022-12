Paura a Mattino 5 | scoppia un incendio dietro le quinte | studio evacuato

Leggi su biccy

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ogni giorno5 va in onda dalle 8:40 alle 10:50, ma oggi c’è stato un piccolo problema prima della messa in onda. Nel backstage del programma di Federica Panicucci e Francesco Vecchi èto unnato dal distributore automatico di bevante e snack. Loè stato fatto evacuare subito, ma i vigili del fuoco hanno prontamente spento le fiamme e i due conduttori sono riusciti ad andare in onda regolarmente. Giuseppe Candela su Dagospia ha svelato quello che è successo a Cologno Monzese stamani. “5 per unle. Attimi dile5. Non per una nuova lite tra Federica Panicucci e Francesco ...