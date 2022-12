L’inflazione si ferma | ma i prezzi al carrello continuano a salire

Leggi su panorama

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)è come Dottor Jekyll e Mister Hyde. Per molti analisti può avere il pregio di spingere i mercati, di far bene agli investimenti (in dosi normali), ma per la maggior parte degli italiani è un male che sta erodendo i salari mese dopo mese. D’altronde, oramai siamo giunti a livelli insostenibili. Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel mese di novembre 2022 l’indice nazionale deial consumo per l’intera collettività, senza prendere in considerazione i tabacchi, ha registrato un aumento dello 0,5% su base mensile, mentre su base annua il dato resta stabile all’11,8%, come nel mese di ottobre. Per intenderci, questo significa che, a parità di salario, rispetto a un anno fa circa ora possiamo comprare circa il 10% in meno delle merci, se si considera che primanon raggiungeva il 2%. L’unica buona notizia ...