Hobbiton | la magica contea de Il Signore degli Anelli | è ora su Airbnb

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Un viaggio nella Terra di Mezzo per un soggiorno indimenticabile:, ladel, è ora su. Per la prima volta in assoluto, i fan di tutto il mondo potranno esplorare le remote terre della loro trilogia preferita e, accolti da Russell Alexander, vivere come Bilbo Baggins a, il set a cielo aperto dove sono state girate le trilogie de Ile Lo Hobbit. Immerso tra i pittoreschi pascoli della regione neozelandese di Waikato in una fattoria di 2.500 acri, le dolci e verdi colline della proprietà hanno una somiglianza straordinaria con Ladescritta da J.R.R. Tolkien ne Il...

Si perché a marzo, prenotando da ora, potrete soggiornare e dormire nellaTerra di Mezzo , ... Tolkien, potranno raggiungere la Terra di Mezzo e soggiornare all'interno di, la contea ...Mai prendersi gioco dei draghi "Per oltre due decenni abbiamo accolto all'Movie Set ..."Sono molto felice di condividere la bellezza di questo luogo e mettere su Airbnb questa location...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su 'Accetta' o rifiutarne l'uso facendo click su 'Continua senza accettare'. Per la prima volta in assoluto, i fan di tutto il ...