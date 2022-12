“GF Vip” | Ginevra Lamborghini rientra in casa | la furia di due ex concorrenti

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L’ultima puntata del “GF Vip 7” si è conclusa in maniera clamorosa. Una sorpresa che ha fatto storcere il naso (e non poco) ai telespettatori, che sui social hanno contestato la decisione di Alfonso Signorini e degli autori del reality show di Canale 5. Di che si tratta?, sorella di Elettra, ha annunciato la sua entrata nellapiù spiata di Italia. Tra i tanti a commentare negativamente la decisione anche due ex volti noti del “Grande Fratello Vip”. Leggi anche l’articolo —> “GF VIP” 7, Giaele De Donà vittima di uno scherzo molto perfido: cos’è successonelladel “GF Vip” e fuori si scatena la bufera. Il nome della giovane è finito infatti in cima ai trending topic di Twitter. La scelta di Signorini ...

Il rientro diLamborghini nella Casa del Gf7 , sebbene solo come ospite, sta sollevando non poche polemiche. L'ex vippona era stata squalificata dal reality per le sue frasi sul bullismo nei confronti ...Vuoi che non ci scappi un'inquadraturaLamborghini rientrerà nella casa del Grande fratello. " Mi serve una vacanzina ", ha detto l'ereditiera che si è aggiudicata una quarantena in ...Gf Vip: Ginevra Lamborghini rientra (che vergogna) L’ex concorrente ha iniziato la quarantena. La sua presenza porterà certamente scompiglio (e share) ma in tanti non hanno dimenticato cosa ha… Leggi ...In arrivo nella casa più spiata d’Italia la rivale di Pamela Prati Quest’anno la settimana edizione del Grande Fratello Vip non smette ...