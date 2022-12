Gerenzano | chiudono due ambulatori medici | caos e pazienti a Turate

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ada un giorno all’altro glidi duee fra gli utenti si scatena il: tutti infuriati perché a disposizione come sostituti ci sono anche colleghi di. Un disagio enorme per migliaia di assistiti, molti dei quali anziani o con patologie gravi, che non possono spostarsi nel comune confinante ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.